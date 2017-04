Ap-veteraner i asylopprør

– Vi ønsker en alternativ flyktningpolitikk som ikke bare er streng og rettferdig, men også human, sier tidligere Ap-statsråd Tove Strand (70) til avisen.

Sammen med tidligere justisminister Kari Gjesteby (69), Grete G. Fossum (71) og Anne Aakervik (69) jobber Strand for å liberalisere Aps politikk. Nå jobber de for å mobilisere støtte før Aps landsmøte i slutten av april.

I tillegg har tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal (72) engasjert seg for å endre praksis for enslige mindreårige fra Afghanistan. Partiveteranene mener blant annet det er feil å henvise asylsøkere til internflukt i trygge deler av Afghanistan. I tillegg trekker de fram alderstester som de mener er tvilsomme, og at folk som har bodd lenge i Norge, kan få statsborgerskapet trukket tilbake.

Ap dannet høsten 2015 flertall sammen med regjeringspartiene og Senterpartiet om innstramninger i asylpolitikken. Innvandringspolitisk talsperson i Ap, Helga Pedersen, sier nei til en oppmykning nå.

– Det er under ett år siden Stortinget endret utlendingsloven, og jeg mener det er for tidlig å gjøre endringer, sier Pedersen.

