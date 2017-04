Tre menn dømt for gruppevoldtekt i Kongsberg

De tre er dømt til fengsel i henholdsvis fire år og ni måneder, fem år og seks år, melder NRK. Fengselsstraffene var i tråd med aktors påstand.

Kvinnen i 20-årene har forklart at hun ble trukket inn i en bolig natt til 7. juli i fjor og voldtatt. To av mennene erkjente straffskyld, mens den tredje hevder hendelsen var frivillig fra kvinnens side. En 19 år gammel mann som hevdet at det hele var frivillig, fikk den strengeste straffen på seks års fengsel.

En av de tre dømte, som fikk fem års fengsel, har fått innvilget opphold i Norge av Utlendingsdirektoratet (UDI), som mener han er mindreårig. Påtalemyndigheten mener imidlertid at han er over 18 år, og har fått støtte av domstolen. Legen som undersøkte ham mener han er 22 år gammel, ifølge NRK.

Kongsberg og Eiker tingrett finner det bevist ut over rimelig tvil at de tre var sammen om handlingen og at de "har tilskyndet hverandre i gjerningen". Retten peker videre på at kvinnen var handlingslammet på grunn av beruselse og redsel og at hun ikke visste hvor mange som kom til å forgripe seg på henne.

De tre er dømt til å betale kvinnen i alt 400.000 kroner i oppreisning.

Advokatene til to av mennene opplyser at de vil anke dommen, mens den tredje mannen vil ta betenkningstid.

