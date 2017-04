Politiet melder på Twitter like over klokken 6 at et kjørefelt er sperret på E18. To biler er involvert i et trafikkuhell, men det skal ikke være noe personskade.

Vegtrafikksentralen Øst melder at uhellet skjedde ved Padderudvannet. De melder også om redusert framkommelighet.

(©NTB)