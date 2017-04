Strid om Shetlands-Larsens medaljer til retten

Mandag møter flere av familiemedlemmene i retten som skal avgjøre hvem som eier medaljer, diplomer og uniformer etter Leif Andreas Larsen som døde i 1990, melder NRK.

Krigshelten fra Bergen fikk flere norske og utenlandske utmerkelser for sin innsats under 2. verdenskrig, og ble en av de høyest dekorerte allierte marineoffiserer under og etter krigen.

På ene siden står datteren Marit Larsen, på andre siden tre søsken og et barnebarn, samt Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen og komiteens styreleder Stein Ole Ugelvik Larsen.

Tre år før han døde ga Leif Andreas Larsen bort gjenstandene til komiteen på én betingelse – at det ble reist et museum der gjenstandene skulle stilles ut. Men museet ble ikke en realitet. Det er en del av bakgrunnen for at datteren har gått til privat søksmål.

Ifølge datteren tilbakekalte hennes mor medaljene da Shetlands-Larsen døde. De ble utstilt i Bergens Sjøfartsmuseum, mens resten av samlingen ble igjen hos komiteen.

Marit Larsen hevder at moren deretter tilbakekalte hele samlingen i 1999. Noen måneder senere døde moren.

Mesteparten av samlingen ble så overlevert til Nordsjøfartsmuseet i Telavåg, som eies av Museum Vest. Siden da har samlingen vært der.

