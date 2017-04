Sexdømt politimann anker dom

Politimannen i 40-årene fra Vestlandet ble i Haugaland tingrett i januar dømt til ni måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med flere kvinner. I tillegg ble han fradømt retten til å jobbe som politi for alltid.

Politimannens advokat, Erling Olav Lyngtveit, sier til Politiforum at årsaken til anken er sammensatt.

– Saken er anket fordi vi ikke er enige i at straffbarhetsvilkårene er vurdert korrekt. Det er både vurderinger av rettslig karakter vi mener er feil, samt at den tiltalte sier at flere av dem som har vært fornærmet i saken har samtykket, og ikke er utnyttet eller misbrukt. Men det er ikke sånn at han avviser å ha foretatt seg ting som kan være kritikkverdig, sier Lyngtveit.

Haugaland tingrett slo fast at mannen ved to anledninger misbrukte og utnyttet sin stilling som politimann til å oppnå seksuell omgang med to kvinner, som kom i kontakt med ham under hans tjenesteutøvelse. Under etterforskningen nektet politimannen straffskyld etter siktelsen, men han erkjente seksuell omgang med kvinnene som anmeldte ham.

Politimannen ble pågrepet og varetektsfengslet i august 2015 og satt i varetekt i nesten tre uker. I tillegg til fengselsstraffen og jobbtapet, ble han dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til en av kvinnene.

