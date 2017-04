NHO ber regjeringen jobbe for direkteruter til Kina

– Vi må gjøre Norge mer tilgjengelig gjennom en direkterute mellom Norge og Kina. Da må norske myndigheter gjøre sitt for at flere norske flyselskaper får tilgang til russisk luftrom. Direkteruter med Kina vil øke tilstrømmingen av kinesiske turister og reisende fra andre asiatiske land til destinasjoner i hele Norge, sier Kristin Krohn Devold, direktør i NHO Reiseliv.

Sammen med statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H) reiser Devold og tidenes største norske delegasjon med representanter fra norsk næringsliv på statsbesøk til Kina denne uka.

Det er bare SAS av de skandinaviske flyselskapene som har anledning til å fly den korteste veien til Asia over Russland i dag. Bakgrunnen er en avtale fra 1956 mellom de skandinaviske landene og Russland. Direkterutene som er etablert i Skandinavia, går ikke til norske flyplasser, men til svenske og danske.

– Det handler om å sikre like rammebetingelser for norske og utenlandske flyselskaper som betjener norske flyplasser. Dagens praksis med direkteruter til våre konkurrerende naboland utgjør en betydelig konkurranseulempe for Norge. Det gjør oss mindre attraktive for asiatiske turister som ønsker å fly direkte, sier Krohn Devold.

