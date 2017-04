Mads Yngve Storvik blir ny toppsjef i NTB

Nordlendingen overtar etter Pål Bjerketvedt, som i februar ble ny generalsekretær i Norges Fotballforbund.

– For det første har NTB vært en av Norges viktigste nyhetsinstitusjoner gjennom 150 år. Dessuten er det noe med NTBs merkevare som bare er helt fantastisk. NTB er symbolet på troverdighet og seriøsitet i journalistikken, noe som passer meg bra, sier Storvik.

42-åringen er ikke redd for oppgaven med å lede NTB inn i en tøff medieframtid preget av opplags- og inntektsfall og store endringer.

– Den reisen NTB har vært i de siste årene, er spennende. NTB har fått flere bein å stå på, noe som er viktig i dagens medievirkelighet. Det er med på å sikre NTBs kjernevirksomhet, som jo i bunn og grunn er det viktigste for NTB, sier han.

– For meg blir det viktig å videreutvikle disse tjenestene og skape enda mer vekst, for den tradisjonelle nyhetsvirksomheten er under press, sier han.

OL-sjef

Storvik har fartstid både fra lokalaviser og NRK. Han sluttet så sent som 1. februar i fjor som sjefredaktør i Nationen og direktør for Tun Media da han gikk inn i rollen som sjef for Discoverys hardtslående OL-satsing. Den gang takket han ja til en drømmejobb, en jobb han rett og slett ikke kunne si nei til. Nå gjentar historien seg.

– Dette blir nesten som å gjenta seg selv. Ikke mye overgår den jobben jeg har nå, og jeg måtte tenke meg veldig grundig om da jeg fikk den første henvendelsen. Timingen er på mange måter helt elendig, smiler Storvik og presiserer:

– Jeg slutter ikke i Discovery fordi jeg vil bort, men fordi en mulighet som denne i NTB ikke dukker opp særlig ofte. Dette er en av de aller viktigste medielederjobbene i Norge, mener han.

Gode resultater

NTBs styreleder Jon Espen Lohne er svært tilfreds med ansettelsen av Storvik.

– Mads Yngve Storvik er en ung leder som alt har oppnådd gode resultater i flere virksomheter, og jeg er sikker på at han kan videreutvikle og styrke NTBs posisjon framover, sier Lohne.

Også klubbleder Grethe Brandsø er positiv til nyansettelsen.

– For redaksjonsklubben er det først og fremst viktig at vår nye leder har solid redaksjonell kompetanse og gode lederegenskaper: En som kan drive NTB både videre og i front i en omskiftelig mediehverdag. Det tror jeg Mads Yngve Storvik evner. Jeg gleder meg til han tar rattet, både som journalist og klubbleder!

Kompetent organisasjon

Storvik tiltrekkes av en organisasjon han mener framstår utenfra som veldig kompetent. Han sier han ser på NTB som en bedrift i konstant utvikling, noe han motiveres av.

– Jeg blir som en fotballtrener som ikke skal spille kampen selv, men som skal gjøre laget best mulig, sier han.

Oppskriften har ikke Storvik ennå, men han er sikker på at mediene, med stadig færre journalister, trenger en solid leverandør som oppfattes som nødvendig å ha.

– Derfor tror jeg det blir viktig å levere enda mer ferdigvare i framtiden. Her tror jeg behovet bare vil bli enda større, sier Storvik.

Lytte og lære

Han har ingen tro på at han kan komme inn og gjøre store endringer fra dag én.

– Man gjør ikke en U-sving bare man kommer inn døra som ny sjef. Vi skal bygge videre på de strategiene som allerede ligger der. Den viktigste oppgaven til en ny leder blir å lytte og lære den første tiden, sier Storvik, som regner med å være på plass i NTB en gang i august.