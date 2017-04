Konkurransetilsynet godkjenner fusjonen mellom Telia og Phonero 

Phonero vil fortsette under samme merkenavn og med hovedvirksomhet i Kristiansand. Phoneros kunder vil bli overført til Telias mobilnett i siste halvdel av 2017. Det er Telia som først opplyser om Konkurransetilsynets godkjenning i en pressemelding mandag.

– Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra tilsynet.

Godkjenningen betyr at Konkurransetilsynet har snudd i saken. I februar varslet tilsynet at de vurderte å si nei til at den svenske mobilgiganten kunne få kjøpe Phonero. Årsaken var at de fryktet at et oppkjøp ville føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet, noe som kunne føre til økte kostnader for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester.

– Vi er fornøyd med Konkurransetilsynets godkjenning. Sammenslåingen vil styrke Telias posisjon, og vi vil for alvor bli en mer slagkraftig utfordrer til Telenor også i bedriftsmarkedet. Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

