Forslag om at DNA-tester skal stanse juks med familieinnvandring

I dag kan norske ambassader be om DNA-tester, men ikke forlange det, skriver Dagbladet.

Justisdepartementet sier de gjennom kontakt med norsk politi og utenrikstjenesten er blitt bli informert om at forfalskning av slektskap er et utbredt problem.

Regjeringen foreslår å endre barneloven og statsborgerskapsloven for å kunne kreve DNA-test ved erklæring av farskap for barn født i utlandet. Formålet er å hindre at personer får norsk statsborgerskap på feil grunnlag.

– Barn som er født i utlandet, mangler ofte fødselsattest. Det kan skape tvil om barnets identitet, og man risikerer at barnet har en annen far og allerede er statsborger i sitt fødeland, sier barne- og familieminister Solveig Horne.

– Når vi ser hvor mange som misbruker våre systemer og regelverk, bør vi i det minste sikre oss at farskap er reelt. Hvis man først kommer til Norge og får norsk statsborgerskap, har man fått tilgang på store privilegier. Her må vi tette smutthull, sier fungerende innvandringsminister Per Sandberg (Frp) til Dagbladet.

Han viser til at Utlendingsdirektoratet (UDI) spår 2017 som et rekordår for familieinnvandring til Norge. I 2016 kom det 15.500 personer til Norge som familieinnvandrere. De fleste fra land i Asia og Afrika. Nesten 7.000 var under 18 år, viser tall fra UDI.

DNA-prøvene skal gjennomføres med spyttprøver. Forslaget blir nå sendt på ut på høring med tre måneders svarfrist.

(©NTB)