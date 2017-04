Venstre vil ikke forby omskjæring av barn

Det ble vedtatt på partiets landsmøte i Ålesund søndag.

Et flertall på landsmøtet avviste flere forslag om å ta inn et punkt i det nye partiprogrammet om at gutter må ha nådd en viss alder og ha gitt et informert samtykke før rituell omskjæring kan utføres.

I jødisk tradisjon skal omskjæringen skje når en gutt er åtte dager gammel. Inngrepet er en viktig del jødisk identitet. Også blant muslimer er omskjæring av gutter vanlig.

På SVs landsmøte for to uker siden ble et lignende forslag trukket.

