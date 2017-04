Venstre vil fjerne politiets adgang til dataavlesning

Det ble vedtatt med stort flertall på partiets landsmøte i Ålesund søndag. Dermed vant et mindretall i programkomiteen fram med sin dissens.

Saken førte til heftig debatt i salen. Motstanderne med Abid Raja i spissen advarte kraftig mot å ha et naivt og lettvint forhold til den sikkerhetssituasjonen Norge befinner seg i.

– Dataavlesning er et målrettet verktøy, som kan forhindre terrorisme. Vi må ikke sende et signal om at Venstre vil frata politiet dette verktøyet, framholdt Raja.

– Inngripende metode

Flere delegater framholdt på sin side at utviklingen går i en gal retning med stadig mer overvåking som telefon- og romavlytting.

– Dataavlesning er en svært inngripende metode. Dette gjelder ikke bare terrorisme, men mange former for kriminalitet der politiet kan hacke seg inn på datamaskiner og lese alt som er der, sa stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

– Vi kan ikke la Høyre og Arbeiderpartiet vedta stadig mer overvåking og så bare akseptere det når det først er innført, mente han og fikk støtte fra Unge Venstres Grunde Almeland.

– Sette tydelig grense

– Vi må sette en tydelig grense. Vi må ikke rote oss inn i et overvåkingssamfunn vi egentlig ikke ønsker, sa Almeland.

Med KrFs stemmer sikret regjeringen i juni i fjor flertall for å gi politiet adgang til dataavlesning, samt utvidet adgang til hemmelig ransaking, romavlytting, skjult kameraovervåking, kontroll av epost og post og avlytting av samtaler på telefoner, PC og nettbrett.

(©NTB)