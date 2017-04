Sovnet fra nattmaten i leilighet uten røykvarsler

– Naboen syntes det luktet svidd og så røyk i oppgangen. Vedkommende gjorde det eneste riktige da han ringte 110 og meldte fra, forteller fungerende vaktkommandør Morten Bratli i brannvesenet i Asker, Bærum og Oslo til NTB. Da brannvesenet kom til stedet på Sinsen i hovedstaden, kjente de det kommandøren omtaler som lukten av tørrkok. Mannskapene tok seg deretter inn i leiligheten og hentet ut en person og «noe som lignet en pizza».

– Det er synd at personen ikke hadde røykvarsler. Det kunne fort gått galt, sier Bratli og legger til at brannvesenet kommer til å montere røykvarsler etter at de har luftet ut leiligheten.

Tilstanden til personen som ble hentet ut er ikke kjent.

