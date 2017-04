Én pågrepet etter at mann kom til legevakt med kuttskader

Politiet pågrep mannen bolig hans i Oslo.

– Etter tekniske og praktiske undersøkelser har vi pågrepet én person. Han vil avhøres i løpet av kvelden og natten, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Oppsøkte legevakten

Politiet ble varslet av en vekter klokken 16.07 søndag ettermiddag om at en mann i 30-årene med flere kuttskader hadde oppsøkt legevakten. Mannens tilstand ble først betegnet som kritisk og han ble fraktet til akuttmottaket på Ullevål sykehus. Etter et par timer ble det slått fast at skadene ikke var så alvorlige.

Søndag kveld hadde politiet ennå ikke avhørt mannen.

Kom alene

Ifølge TV 2 kjørte mannen selv bilen til legevakten i Oslo sentrum. Etter hendelsen sikret politiet spor fra bilen og sjekket videoovervåking i området.

– Vi er interessert i alle opplysninger om bevegelser til den bilen og om personer har sett eller hørt tumulter, slåssing og så videre som ikke er meldt inn til politiet, sa innsatsleder Torgeir Brenden i Oslo politidistrikt til TV 2.

Den skadde mannen er bosatt i Søndre Nordstrand bydel i Oslo, ifølge kanalen.