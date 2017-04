Venstre vil ikke si nei til taxfree

Vedtaket ble gjort partiets landsmøte i helgen. Programkomiteen hadde opprinnelig innstilt på et klart nei til taxfree, men landsmøtet ja et overveldende ja til å stryke dette punktet i programmet for de neste fire årene.

Venstre-ledelsens syn er at taxfree-ordningen bidrar til billigere flybilletter og dermed gjør det mer attraktivt å fly i stedet for mer miljøvennlige alternativer.

Ifølge en utredning som Stortinget fikk i fjor, vil en avvikling av taxfreeordningen også føre til lavere alkoholkonsum og slik bedre folkehelsen. Den sittende regjeringen har imidlertid avvist å korke igjen tilbudet.

Motstanderne mener på sin side at et slikt vedtak vil skape unødig irritasjon og ikke bidra til å skape økt forståelse for klimaspørsmålene. Flere har også stilt spørsmål ved hva småflyplassene da skal leve av. Ifølge flere landsmøtedelegater vil en avvikling av taxfreeordningen gi Avinor et inntektstap på om lag 2,5 milliarder kroner, midler som i dag brukes til å finansiere småflyplasser i Norge.

Norske flyplasser omsetter alkohol, tobakk og sukkervarer for nær 5 milliarder kroner i året.

