Som første parti kunne Venstre gått inn for å dele foreldrepermisjonen i to, men tilhengerne av tredeling vant fram under landsmøtet i Ålesund lørdag.

Venstre opprettholder dermed sitt ønske at foreldrene skal få 15 uker hver av permisjonen, mens 16 uker skal fordeles fritt.

