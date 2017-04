Venstre: Mer lønn til lærerne

På landsmøtet i Ålesund har Venstres landsmøte sagt ja til en rekke tiltak for øke lærernes status. Øverst på lista står et lønnsløft for lærerne. Løftet skal reflektere de nye kravene til utdanning, kompetanse og krav om etterutdanning

I tillegg vil Venstre gjøre det økonomisk attraktivt for mastergradsutdannede å jobbe som lærer ved å redusere studiegjeld eller etablere en særskilt stipendordning.

De vil også beskytte lærertittelen gjennom å innføre en sertifiseringsordning for lærere i samarbeid med utdanningssektoren.

