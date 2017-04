Mann siktet for voldtektsforsøk i Hamar

Hendelsen skal ha funnet sted ved 01.45-tiden natt til lørdag, skriver Hamar Arbeiderblad.

– Den siktede ble pågrepet kort tid etterpå, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt.

Den siktede mannen vil bli avhørt i løpet av dagen. De to involverte skal ha deltatt på en privat fest i Hamar.

Lørdag morgen opplyser politiet til VG at deres foreløpige undersøkelser tyder på at det ikke dreier seg om en fullbyrdet voldtekt og at den pågrepne mannen er siktet for voldtektsforsøk.

