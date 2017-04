Mann siktet for seksuallovbrudd i Hamar

Hendelsen skal ha funnet sted på en privat fest i Hamar ved 01.45-tiden natt til lørdag, skriver Hamar Arbeiderblad. De beskriver fornærmede som en kvinne i slutten av tenårene.

– Den siktede ble pågrepet kort tid etterpå, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt.

Lørdag ettermiddag opplyser politiet til NTB at siktede er løslatt. Først sa politiet at han var mistenkt for voldtektsforsøk, men vitneavhør og tekniske undersøkelser førte til at politiet endret siktelsen i løpet av lørdagen.

Mannen er nå siktet etter straffelovens paragraf 297, som omfatter "seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det". Strafferammen er fengsel på inntil ett år.

