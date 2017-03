16-årig mopedkjører omkom i trafikkulykke på Nordmøre

Politiet fikk melding om ulykken klokken 22.27 fredag kveld, og tenåringen ble bekreftet omkommet på stedet av lege klokken 23.10.

– Ulykken skjedde på fylkesvei 341 ved et industriområde i Rindal sentrum. 16-åringen kom kjørende på mopeden ut fra industriområdet, og det ble et sammenstøt mellom mopeden og bilen. Det var tidlig klart at det var alvorlige skader, sier operasjonsleder Frode Gjøsund i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Alle nødetatene og en luftambulanse rykket ut til stedet.

– Kommunens kriseteam er varslet, pårørende møtte på stedet etter kort tid og ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet for å foreta undersøkelser sammen med krimteknikere, sier operasjonslederen like før klokken 1 natt til lørdag.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men det er ikke mistanke om promille eller spesielt høy fart.

– Vi har foretatt en del vitneavhør på stedet. Det var to mopeder i følge, samt et vitne i en annen bil. Vi har også avhørt bilføreren, som er en mann i 20-årene, opplyser Gjøsund.

