Venstre vil beholde fraværsgrensen i skolen

Med bare to stemmers overvekt vedtok landsmøtet å si nei til programkomiteens forslag om å fjerne fraværsregelen og i stedet styrke oppfølgingen av de svakeste elevene som har størst sjanse for å droppe ut av skolen.

Det måtte to runder til før tellekorpset hadde tallene klare. Etter det NTB erfarer hadde imidlertid flere representanter forlatt salen før runde nummer to, deriblant to i partiledelsen som ønsket å fjerne fraværsgrensa.

Derimot ble et forslag om å evaluere fraværsregelen vedtatt med stort flertall.

Regjeringen innførte i fjor høst en ny fraværsregel, der elever på videregående ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag for å få standpunktkarakter.

Etter at regelen ble innført, har fraværet falt stort mange steder, blant annet i Finnmark med hele 38 prosent sammenlignet med året før.

