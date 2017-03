Samling i bånn for Venstre 

De siste månedene har det gått nedover for partiet, som bare får 2,7 prosent på Norstats siste meningsmåling. Venstre ligger dermed godt under sperregrensen og risikerer å ende opp med kun én representant på Stortinget etter høstens valg. Ikke siden katastrofevalget i 1985 har partiet hatt så lav oppslutning.

Det er dårlig nytt for et parti som søker regjeringsmakt og drømmer om en blågrønn regjering. Feilmarginen på slike målinger er imidlertid på mellom 1 – 3 prosent.

Eksamen

Foreløpig holder Venstre-leder Trine Skei Grande, partileder på sjuende året, optimismens fane høyt.

– Vi greier alltid å mobilisere i løpet av valgkampen, sa hun til NTB tidligere denne uka.

Fredag klokka 14 skal hun blåse ny entusiasme i de 251 delegatene og observatørene som er samlet til Venstres landsmøte i Ålesund. Da holder hun årets viktigste tale, en oppgave hun smått gruer seg til.

– Det er som å gå opp til eksamen, hver gang, sier Grande.

På landsmøtet skal det først og fremst skapes enighet om partiets program og retning for de neste fire årene.

– Vår største utfordring er å bre ut politikken vår og bli kvitt stempelet som miljøparti, sier Grande.

Skole og barnehage

Blant annet vil Venstre gjenreise seg som skolepartiet framfor noen. På landsmøtet står en rekke skolesaker på programmet, som et nytt lærerløft og beskyttelse av lærertittelen, innføring av et nytt obligatorisk språkfag for tiåringer og forslag om å fjerne fraværsgrensen i videregående skole.

Ventelig blir det også tøffe ordskifter om hvorvidt partiet skal gå inn for gratis barnehage og skolefritidsordning (SFO) mot å behovsprøve barnetrygden.

Mens programkomiteen går inn for gratis barnehage og SFO til alle, vil Venstres stortingsgruppe at dette bare skal gjelde familier med lav inntekt.

Flere fylkeslag mener imidlertid at en behovsprøvd barnetrygd innebærer en sosial stigmatisering.

Samtidig foreslår partiet å fjerne kontantstøtten og erstatte den med en ventestøtte inntil man får barnehageplass.

Strid om foreldrepermisjon

I år som i fjor blir det debatt om foreldrepermisjon. Et flertall går inn for en tredeling av permisjonstiden, hvor begge foreldrene får 15 uker hver, mens 16 uker fordeles fritt.

Mindretallet ønsker derimot at tre uker før og seks uker etter fødsel forbeholdes mor, mens de resterende 40 ukene deles likt mellom foreldrene, med andre ord en dobling av dagens pappapermisjon.

På Venstres landsmøte i fjor gikk Grande inn for en todeling, men ble nedstemt.

Olje, boligskatt og taxfree

Lørdag er det duket for et klimaslag når partiet skal diskutere fremtidens oljepolitikk. Unge Venstre krever at partiet må gå inn for å stanse utlysningen av flere letelisenser og ikke gjennomføre 24. konsesjonsrunde.

Et slag om boligskatt kan også ventes. Et mindretall i programkomiteen, deriblant nestleder Guri Melby og Unge Venstre-leder Tord Hustveit, vil ha skatt på primærbolig, noe partifellene Terje Breivik og Abid Raja er kraftig imot.

Også et forslag om å avvikle taxfreeordningen kan skape opphetet stemning. Tilhengerne mener mindre billig alkohol og røyk vil gi både gevinst for både helse og klima, mens motstanderne mener at forslaget vil strupe landets småflyplasser.

