Reindriftssamer fornøyd med regjeringens villreinslakt

– NRL har vært svært bekymret og frustrert over at det har gått et år siden det første tilfellet av CWD ble oppdaget i Nordfjella, uten at myndighetene har hatt en klar strategi for hvordan situasjonen skal håndteres, sier NRL-leder Ellinor Marita Jåma til NRK.

Skrantesyke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en dødelig prionsykdom som angriper nervesystemet og ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. CWD kan ramme og spres mellom andre arter som rein, elg, hjort og rådyr.

– En situasjon med spredning av sykdommen vil også gi uante følger. På sikt vil antakelig hele landet og hele Fennoskandinavia rammes. Etter vår mening er dette en nasjonal krise, sier Jåma.

Kåre Rudningen, leder av grunneierlaget i Lærdal, sier til Nationen at det er en veldig trist nyhet å få.

– Det er vanskelig å si at vurderingen er feil. Dersom vi venter for lenge, vil det bli umulig å lykkes. Men det blir veldig tøft for oss som opplever det, sier han.

Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år. Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.

