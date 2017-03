Regjeringen vil ha bedre vern for varslere

For å gjøre det tryggere å varsle til offentlige myndigheter foreslås det også en utvidet taushetsplikt om varslerens identitet. Reglene skal også gjelde for innleide arbeidere.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener at det er viktig å få på plass et bedre varslervern.

– Dersom det er slik at arbeidstakere vegrer seg for å varsle om kritikkverdige forhold, må loven legge tryggere rammer for varsling. De endringene vi foreslår, vil ivareta varslerne bedre ved at også innleide arbeidstakere nå får varslervern, virksomheter med over ti ansatte må ha rutiner på plass, og offentlige myndigheter får utvidet taushetsplikt om varslerens identitet, sier Hauglie.

Regjeringen har også satt ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom dagens regelverk og komme med forslag til hvordan varslere kan få bedre beskyttelse. Innstillingen skal legges fram våren 2018.

(©NTB)