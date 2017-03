Regjeringen staker ut hovedutfordringer 

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) la fredag fram perspektivmeldingen 2017 hvor fremtidens utfordringer for landet og regjeringens strategi for å møte dem ble presentert.

– De siste tiårene har vært en gyllen periode for norsk økonomi. Vi står nå foran endringer. Oljeprisfallet viste dette med all tydelighet. Vi må skape nye jobber, flere må inkluderes i arbeidslivet og vi må omstille oss for å trygge velferden, sier Jensen).

Et trygt arbeidsliv med lav ledighet og høy sysselsetting, at velstandsvekst når fram til alle og at vi får mer igjen for innsatsen trekkes fram som de største utfordringene.

(©NTB)