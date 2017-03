Regjeringen sier nei til forslag om porno-utvalg

– Jeg deler KrFs intensjon 100 prosent, men det er ikke mulig å straffeforfølge noe som ikke er ulovlig bare fordi man overhodet ikke liker det. Da berører vi prinsipper som er knyttet til fri handling, frie tanker og fri ytring, sier stortingsrepresentant Anders B. Werp (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I forrige uke la fem KrF-representanter fram et representantforslag med hensikt om å forhindre at barn eksponeres for porno. Det innebar å nedsette et utvalg med ungdom, teknologer og forskere for å finne gode tiltak.

Kjell Ingolf Ropstad var en av dem som mente det var på tide for politikerne å gripe inn.

– Norske barn er blant dem som er mest utsatt for pornografi. Som stortingspolitiker får jeg gjentatte henvendelser om å hjelpe foreldre, sa han til NTB.

Det er ikke bare Høyre som er negative til KrFs forslag. Til ANB sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) at heller ikke han tror et slikt utvalg vil løse utfordringene med nettporno.

