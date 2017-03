Planlegger turisthytte ved Trolltunga

De siste årene har antallet turister som besøker steinformasjonen Trolltunga økt kraftig, fra rundt 1.000 turister i 2008 til nesten 80.000 i fjor. Det har ført til svært mange redningsaksjoner og utallige oppdrag for Odda Røde Kors.

Nå planlegger Bergen og Hordaland Turlag å bygge en turisthytte i området. Det skriver Bergens Tidende.

En turisthytte vil blant annet bidra med trygghet for dem som ikke klarer å komme seg tilbake, og derfor redusere antall hjelpeaksjoner.

Det har lenge vært planer om å bygge et turisthytte i fjellområdet, men nå foreslås det at hytta skal bygges større og ligge på et annet sted enn tidligere. Nemlig et sted mellom Skjeggedal og Trolltunga, omtrent halvveis i løypa.

– En stor hytte vil kunne redusere hjelpeaksjoner til et minimum. Dessuten vil en ny turisthytte i området passe perfekt som innfallsport til det videre hytte- og rutenettet som Den Norske Turistforening, som vi er del av, har på Hardangervidda, sier lederen i turlaget, Helene Ødven til BT.

