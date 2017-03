Nytt lovforslag om psykolog i alle kommuner

– Vi har alle en psykisk helse. I dag er det for høy terskel for å få hjelp når man begynner å få psykiske helseutfordringer. Vi er overbevist om at hvis det er psykologer i kommunene, så vil folk få raskere og bedre hjelp, og vil kunne løse ting på et tidligere tidspunkt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til TV 2.

Forslaget blir lagt fram i statsråd fredag formiddag. Regjeringen innførte for fire år siden et tilskudd for rekruttering av psykologer i kommunene. Ordningen har ført til at antallet psykologer har økt fra 130 i 95 kommuner og bydeler i 2013 til 377 psykologer i 265 kommuner og bydeler i dag. Fortsatt mangler imidlertid mange kommuner psykolog.

– Vi stiller også krav til kompetanse til en rekke helsefaglige stillinger i det nye lovforslaget, sier Høie som mener tiltaket vil være spesielt viktig for yngre mennesker.

Fra 2018 vil alle kommuner ha fysioterapeut, lege, sykepleier, jordmor og helsesøster. I tillegg til psykolog vil det fra 2020 også kreves at kommunene skal ha ergoterapeut og tannlege.

(©NTB)