Metkel Betew tiltalt for drapsplaner ransplaner og hasjsmugling

Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for Nokas-ranet i Stavanger i 2004, men ble løslatt i oktober 2014 etter avgjørelse i Høyesterett.

I august 2015 ble han pågrepet på nytt, siktet for alvorlige narkotikaforbrytelser, ransforbund og drapsforbund.

Betew er ifølge NRK nå tiltalt for å ha gitt den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes i oppdrag å drepe den heleridømte Imran Saber (38), ofte kalt «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». De to skal ifølge tiltalen ha skaffet seg tilgang til parkeringsanlegget ved Sabers leilighet, og ha overvåket hans bevegelser forut for drapsforsøket.

Harnes ble pågrepet sammen 2015 i garasjeanlegget der Imran Saber bodde i Oslo.

Betew er en barndomskamerat av Imran Saber og nekter for å ha vært med på å planlegge å drepe ham,