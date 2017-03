Metkel Betew tiltalt for drapsplaner og ransplaner 

Betew ble dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år for Nokas-ranet i Stavanger i 2004, men ble løslatt i oktober 2014 etter avgjørelse i Høyesterett.

I august 2015 ble han pågrepet på nytt, siktet for alvorlige narkotikaforbrytelser, ransforbund og drapsforbund.

Betew er ifølge NRK nå tiltalt for å ha gitt den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes i oppdrag å drepe den heleridømte Imran Saber (38), ofte kalt «Onkel Skrue» og David Toskas «finansminister». De to skal ifølge tiltalen ha skaffet seg tilgang til parkeringsanlegget ved Sabers leilighet, og ha overvåket hans bevegelser forut for drapsforsøket.

Pistolkjøp

Harnes er også tiltalt for å ha kjøpt en pistol, samme dag han ble pågrepet i garasjeanlegget der Imran Saber bodde i Oslo. Dette var i juli 2015.

Betew er en barndomskamerat av Imran Saber og nekter for å ha vært med på å planlegge å drepe ham.

Planla ran av verditransport

NRK skriver også at et brødrepar på 30 og 35 år er tiltalt sammen med Betew for å ha skaffet våpen de planla å bruke i et ran av en verditransport på fly. Blant annet et haglgevær, en maskinpistol, lyddemper, et bulgarsk automatvåpen og automatgevær, rifle og pistol.

Dette flyet skulle ifølge VG til Gardermoen, og politiet beslagla også masker og klær de mener var ransuniformer som skulle brukes til ranet, samt to stjålne biler og to mopeder.

En fjerde person skal også være tiltalt for å ha bidratt til ransplaner ved å bistå Betew og de to brødrene med bilder av et konkret fly som frakter kontanter.

Betew og tre menn i narkoligaen er ifølge VG også tiltalt etter mafiaparagrafen.