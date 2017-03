Mann dømt til to og et halvt år i fengsel for juks med selvangivelser

Dommen er tre måneder lenger enn påstanden fra aktor, skriver Aftenposten.

Han må også tåle inndragning av 550.000 kroner i tillegg til at han allerede har fått en restskatt på 2,5 millioner kroner.

Mannen holdt på i tre år før han ble tatt. Han tok en viss prosent av hva oppdragsgiverne fikk tilbake på skatten som honorar. Totalt har han svindlet eller forsøkt å svindle for totalt 567 millioner kroner etter å ha trikset med totalt 1.040 selvangivelser.

I tillegg til grovt skattesvik er han også dømt for lovbrudd på bokføring, regnskap og manglende betaling av merverdiavgift.

Han fikk ideen til svindelen etter at han selv betalte en vietnamesisk kvinne for å trikse med hans selvangivelse, og synes at hun tok seg for godt betalt da hun forlangte 20 prosent av det han fikk tilbake på skatten. Den samme kvinnen ble for øvrig dømt til seks års fengsel i fjor for sin virksomhet.

Det er ikke ennå tatt stilling til om dommen skal ankes.

