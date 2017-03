Kvinne dømt for uaktsomt drap etter påkjørsel

Charlotte Bøhler Wilhelmsen trillet sin datter i barnevogn på fortauet noen få meter fra Oslo universitetssykehus da hun ble truffet av bilen. Hun omkom momentant. Datteren hennes, som satt i barnevogna, ble lettere skadd.

Den 52 år gamle kvinnelige sjåføren ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig.

Lagmannsretten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet og betegner handlingen som "svært klanderverdig".

Ikke trodd

Kvinnen ble i juni i fjor frifunnet for uaktsomt drap. Tingretten la da til grunn at bilføreren forut for påkjørselen fikk en plutselig kortvarig besvimelse eller besvimelseslignende tilstand, og de fant det ikke bevist at hun hadde opptrådt uaktsomt.

Dette er lagmannsretten uenig i. Retten legger vekt på at de rettsoppnevnte sakkyndige utelukket at tiltalte har noen sykdom som disponerer for besvimelse, og at de sakkyndige mente at det kronologiske forløpet i saken er vel forenlig med at tiltalte hadde sovnet ved rattet. De viser også til at kvinnen selv overfor politiet ikke utelukket at hun hadde sovnet.

I dommen skriver lagmannsretten at de helt ser bort fra kvinnens forklaring under ankebehandlingen.

"Slik lagmannsretten vurderer sakens beviser, finner lagmannsretten det hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte har følt seg trett og til tross for dette har fortsatt kjøreturen" heter det i dommen.

Ubetinget fengsel

Tiltalte er derfor domfelt for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for at hun var trøtt.

Straffen er fastsatt til ubetinget fengsel i 75 dager, som er i tråd med aktors påstand. Hun er også idømt tap av førerett for motorvogn i tre år regnet fra ulykkestidspunktet. Hun må ta ny førerprøve for å kunne kjøre igjen.

Kvinnen må også betale oppreisningserstatning til datteren på 200.000 kroner og til avdødes mor på 595.000 kroner. Hun må også betale en erstatning til avdødes eksmann og til avdødes far på 125.000 kroner til begge.

