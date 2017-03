Kina: Solbergs besøk kan fremme tillit 

– Vi tror statsminister Solbergs besøk vil fremme gjensidig politisk tillit mellom de to landene, utvide samarbeidet og sørge for en sunn og stabil relasjon mellom de to landene, sa talsmann Lu Kang i Kinas utenriksdepartement fredag, ifølge NRK.

Lu fortsatte med å si at Kina aldri har motsatt seg noen menneskerettighetsdialog.

– Vårt langsiktige mål er å ha en menneskerettighetsdialog med alle land som bygger på gjensidig tillit og å fremme menneskerettigheter sammen. Men vi motsetter oss ethvert land som bruker menneskerettigheter for å blande seg opp i andre lands indre anliggende, sa Lu.

Kina frøs forbindelsene til Norge etter at Nobelkomiteen ga fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Da ble også Norges menneskerettighetsdialog med landet stoppet.

– Hvis Norge og Kina kan få tilbake gjensidig tillit, er det ingenting i veien for å føre en menneskerettighetsdialog, sa Lu Kang.

