Horne gir kommunene større ansvar for sårbare barn

Hun la fredag fram en barnevernsreform som overfører mer ansvar og penger til kommunene.

– Det foregår mye godt barnevernsarbeid der ute, men det er ofte en lukket del av kommunen, sier Horne til NTB.

– Barnevernet er blant de viktigste velferdstjenestene vi har, og det krever at politisk ledelse engasjerer seg, understreker hun.

Med reformen, hvor blant annet statlige refusjonsordninger blir gjort om til rammetilskudd til kommunene, håper Horne at politikerne får et insentiv til å hjelpe familier og barn som strever tidlig. Kanskje kan man unngå å plassere et barn i fosterhjem eller på institusjon.

Det er allerede satt av penger til å styrke kompetansen hos barnevernslederne.

– Men jeg kan forsikre om at det kommer mer midler, svarer Horne på et spørsmål om budsjettet for barnevern totalt vil øke.

Glassjenta

Det foreslås egne institusjoner til å ta seg av barn og ungdommer som både trenger omsorg og psykisk helsevern.

Debatten om barnevernet gikk høyt etter "Glassjenta"-saken, som Stavanger Aftenblad avslørte. Den handler om en tenåring som ble utsatt for massiv tvang og flyttet fra institusjon til institusjon. Hun ble ikke hørt, slik hun skal.

– Det er vanskelig å si at vi kan forhindre flere slike saker, men målet er å klare det. Den saken har gjort et sterkt inntrykk og har allerede vært med og forandre måten vi fører tilsyn på, sier Horne.

Bedre barnevern har vært et argument for større kommuner, men det vil fortsatt være mange små. Horne sier "sårbare kommuner" skal få oppfølging av egne veiledningsteam. Dessuten varsler hun at kommuner som får ekstra store kostnader, for eksempel ved å ta over omsorgen for en stor barneflokk, kan få økonomisk hjelp fra staten.

Staten skal fremdeles ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem og for spesialiserte tjenester som kommunene må kjøpe. Men kommunene får plikt til å følge opp fosterfamilien. Barnevernet får plikt til å se etter fosterhjem i barnets familie og nettverk.

Umulig?

Leder Mimi Kvisvik i Fellesorganisajsonen sier det er riktig å flytte ansvaret til kommunene og nærmest mulig familiene.

– Men nå er det så sprengt i kommunene at man setter dem i en helt umulig situasjon. De gir mer penger som rammetilskudd. Dette skal prioriteres i den enkelte kommune, påpeker Kvisvik.

Hun viser også til at kommunene må "kjøpe tilbake tjenester fra staten".

Fellesorganisasjonen er glad for at det skal tilbys mer etter- og videreutdanning, men frykter det blir vanskelig for de ansatte å få til i praksis med det høye arbeidspresset de har.

-Bedre barnevern

Reformen blir imidlertid godt mottatt i Fagforbundet, som også organiserer barnevernsansatte.

– Jeg er sikker på at dette kommer til å føre til bedre barnevern, sier rådgiver Kjell Arne Lie.

Han setter pris på satsingen på kompetanse, men er kritisk til at det legges vekt på bruk av private barnevernsinstitusjoner og -tjenester. Han etterlyser også en bemanningsnorm.

Kommunenes organisasjon KS er også positiv til satsing på kompetanse, men ønsker at kommunene skulle fått enda mer ansvar og handlingsrom.

– På fosterhjemsområdet fjernes refusjonsordningen mens egenbetalingen ved institusjonsplassering øker. Kommunene får altså mer penger til å kjøpe dyrere tjenester, men reelt sett øker ikke handlingsrommet i samme grad, påpeker organisasjonen i en pressemelding.

(©NTB)