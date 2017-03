Helsepersonell slipper å varsle foreldre om overgrepsmistanke

Helsepersonell har i dag en viss mulighet til ikke å informere foreldrene i saker som gjelder barn som er eldre enn tolv år. Betingelsen er at barnet har grunner for det som bør respekteres.

Nå innfører regjeringen en snever adgang til ikke å informere foreldrene også når barnet er under tolv år. Tungtveiende hensyn til barnet må imidlertid tale mot å informere foreldrene.

– Jeg ble overrasket over at helsepersonell har måttet informere mulige overgripere før saken hadde blitt undersøkt nærmere. Barn og særlig søsken som pårørende har vært en glemt gruppe, nå gir vi dem et løft, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder i helsekomiteen på Stortinget.

– Barn skal oppleve tillit til helsesystemet, og ikke oppleve økt byrde av å betro seg. Når noe skjer med broen eller søsteren din, enten det er alvorlig sykdom eller dødsfall, blir informasjons- og omsorgsbehovet prekært, samtidig som foreldre og foresatte ofte går gjennom det samme selv, sier Tone Trøen, Høyres helsepolitiske talsperson.

