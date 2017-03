Hjem Grande: Problemet i norsk skole er at for få ønsker å bli lærere

Problemet er ikke at det er for mange elever i klasserommene, men for få lærere, påpekte Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale til landsmøtet fredag.