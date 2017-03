Grande: – Dette er vår tids sivilisasjonskamp

– Politikk handler om å bygge unger så de kan være med å bygge samfunnet, sa Venstre-lederen i åpningen av landsmøtetalen i Ålesund.

Grande fortsatte med å vise til forskjellene mellom hennes meningsfeller og populister, som hun mener bidrar til å bygge opp konflikter. Venstre skal bygge dem ned.

– Politikk handler om å finne gode løsninger for folk, ikke enkle svar – svar som passer godt i overskrifter, men som i møte med virkeligheten alltid viser seg å være feil, fortsatte Grande.

Hun viste også til at det pågår en kamp i store deler av verden som går rett i hjertet av Venstres verdigrunnlag – en kamp mellom dem som vil ha mer internasjonalt samarbeid, og de krefter som vil ha mer nasjonal isolasjon.

– Det er vår tids sivilisasjonskamp, og den står mellom liberale og antiliberale ideer, sa Grande.

Samtidig understreket hun at Venstre har bidratt til tillitsbygging i alle deler av samfunnet, men at tillit tar lang tid å bygge opp, men "skremmende kort tid å rive ned". Hun pekte på at noen partier ser muligheten til å vokse på og dyrke det negative, å snakke ned "de andre", å mobbe og hate.

(©NTB)