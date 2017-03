Fortsatt stengte veier i Troms og Finnmark

Skredet som gikk over E8 i Lavangsdalen torsdag, stenger fortsatt veien for gjennomkjøring. Statens vegvesen opplyser at veien tidligst åpnes i ettermiddag.

Stedet var allerede blitt rassikret, men regionveisjef Torbjørn Naimak sier til NRK at det kan synes som om sikringsvollen som var satt opp rett og slett ikke var stor nok. Nå skal Statens vegvesen skal vurdere behovet for nye tiltak mot skred i Lavangsdalen.

Tre biler ble tatt av skredet torsdag, men alle personer ble berget ut av snømassene.

Det er fortsatt flere veier i Troms som er stengt på grunn av rasfare fredag. Det gjelder blant annet fylkesvei 91, E6 over Kvænangsfjellet og fylkesvei 87 i Tamokdalen på strekningen Elverum – Øvergård. Åpning av E6 skal vurderes på nytt fredag ettermiddag.

Fylkesvei 243 mellom Flakstadvåg og Sifjordbotn er åpnet igjen. Også flere bussavganger er innstilt eller kjører andre traseer.

Snøskredfaren i Troms ligger fortsatt på styrke tre – betydelig fare. Det samme gjelder i Vest-Finnmark og i områder i Lofoten og Vesterålen samt Ofoten.

I Finnmark er fylkesvei 77 Tverrfjorden – Nuvsvåg, i Loppa kommune og E69 Skarsvåg – Nordkapp stengt på grunn av uvær.

(©NTB)