Finansrådgivere siktet for grov svindel 

De to finansrådgiverne skal blant annet ha sendt inn falske arbeidskontrakter, lønnsslipper og selvangivelser for å skaffe sine kunder større lån fra Skandiabanken, skriver VG.

– Vi har avdekket at et finansieringsselskap har hjulpet privatpersoner til å få lån ved å produsere falske dokumenter som for eksempel lønnsslipper, sier kommunikasjonsrådgiver Ole B. Larsen i Skandiabanken til avisen.

Konsekvensen ble at banken ga lån på falske premisser, og sådan utsatte seg for større risiko enn den så for seg.

De to finansrådgiverne ble pågrepet denne uken og varetektsfengslet i fire uker, to av dem i fullstendig isolasjon. Begge de siktede nekter straffskyld, opplyser deres advokater.

– Dette har skjedd i et visst omfang. Vi tror i hvert fall at det dreier seg om noen titalls tilfeller, sier politiadvokat Eivind Kluge.

I hver sak dreier det seg om et beløp i størrelsen to til tre millioner kroner, ifølge Kluge. De siktede fikk provisjon for hvert lån de klarte å skaffe.

