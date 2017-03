Arbeidsledigheten faller videre

I mars ble det 1.500 færre helt arbeidsledige her i landet, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Det var registrert 81.300 helt arbeidsledige, en nedgang på 8.000 personer sammenlignet med mars i fjor. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent, ned fra 3,2 prosent i mars i fjor.

Økonomi i bedring

– De siste månedene har vi sett flere tegn på at norsk økonomi er i bedring. I mars falt ledigheten for fjerde måned på rad, og vi ser nå en nedgang i hele landet. Etter at ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag mer enn doblet seg de siste to årene, har ledigheten nå falt klart for denne yrkesgruppen de siste tre månedene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nedgangen i ledigheten fortsetter på Sør- og Vestlandet, men det var Hedmark og Telemark som hadde den største prosentvise nedgangen i antallet helt ledige i mars. Ledigheten gikk ned eller var uendret innen alle yrkesgrupper.

Optimisme

At påsken er senere i år enn i fjor, gjør at nedgangen fra februar til mars er større enn den ellers ville vært, opplyser Nav. Årsaken er at ledighetstallene i år er tatt ut to uker senere enn for tilsvarende måned i fjor. Dette vil også påvirke april-tallene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er fornøyd med utviklingen i ledigheten.

– Vi er i ferd med å legge den mørkeste tiden bak oss, og det lysner forsiktig på arbeidsmarkedet. Færre blir arbeidsledige, og vi ser tegn til økt optimisme i næringslivet, sier hun.