39-åring frifunnet for drap i Bjugn

Det melder Adresseavisen og Fosna-Folket fredag. 39-åringen var tiltalt for forsettlig drap på sin venn, en 38 år gammel mann.

Den nå frikjente mannen forklarte i retten at han handlet i nødverge da han 10. oktober i fjor slo kameraten, som i forkant av slaget hadde stukket 39-åringen med kniv.

– Retten ser ikke grunn til å betvile tiltaltes forklaring og finner det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med nødvendig forsett, heter det i dommen.

Retten mener videre at tiltaltes handlemåte må vurderes ut fra at han umiddelbart forut hadde blitt utsatt for et uventet og uprovosert knivangrep, skriver Adresseavisen.

Aktor, statsadvokat Kaia Strandjord, la i retten ned påstand om 12 års fengsel. Hun sa i sin prosedyre at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kameraten med forsett. Til Fosna-Folket sier hun at hun tar dommen til etterretning.

– Ankespørsmålet vil bli vurdert, men der er det Riksadvokaten som er beslutningsmyndighet, sier hun.

