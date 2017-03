Tinder endrer brukervilkår etter press fra Forbrukerombudet

– Det er gledelig at Tinder har bestemt seg for å gjøre vilkårene sine kortere og klarere. Forbrukerne kan nå enklere sette seg inn i hva de aksepterer når de tar i bruk appen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth, til Dagens Næringsliv.

Forbrukerombudet krevde i fjor sommer at Tinder gjorde en rekke endringer i app-vilkårene sine, blant annet at Tinder og assosierte selskaper fikk evig rett til å benytte alt innhold som brukeren laster opp i appen.

– Før kunne Tinder bruke bildene dine til reklame uten samtykke, sier Haugseth til Nettavisen.

Til Dagens Næringsliv sier hun at appen brøt markedsføringsloven på flere punkter, blant annet at rettstvister skal bringes for domstolen i Dallas County i Texas, etter Texas’ lover.

Ifølge Forbrukerombudet har europeiske forbrukermyndigheter nå bedt de sosiale mediene Facebook, Twitter og Google+ om å endre avtalevilkår slik at de følger europeisk lov.

