Tenåringer dømt for gruppevoldtekt

Voldtekten ble avslørt sommeren 2016 etter at en av mennene filmet overgrepet. De fire mennene er 18, 18, 19 og 20 år gamle og av utenlandsk opprinnelse.

Filmen ble oppdaget da politiet etterforsket 20-åringen fra Sarpsborg, som var anmeldt for å ha hatt seksuell omgang med en da 14 år gammel jente i Sarpsborg i juli 2014, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Etter å ha drukket et glass vodka husker ikke jenta hva som skjedde før hun våknet opp naken i sengen til den eldste mannen dagen etterpå. Ingen av de fire erkjente straffskyld for voldtekt, men Sarpsborg tingrett fant det imidlertid bevist at alle de fire hadde voldtatt jenta mens hun var ute av stand til å motsette seg dette. 20-åringen erkjente i retten straffskyld for seksuell omgang med 14-åringen, som han også var tiltalt for.

To av dem, 20-åringen og den ene 18-åringen, ble dømt for å ha voldtatt 16-åringen i fellesskap, såkalt gruppevoldtekt, noe som er straffskjerpende. Den eldste ble dømt til seks års fengsel, mens 18-åringen fikk fire og et halvt års fengsel, der tre år er gjort betinget. De to andre ble dømt til betinget fengsel i fire år.

De fire er også dømt til å betale jenta 350.000 kroner i oppreisningserstatning. 20-åringen må i tillegg betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta han forgrep seg mot da hun var 14 år gammel.

