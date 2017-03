Sp klarte ikke å hindre pressekonferanse om industrimeldingen

Først fredag – dagen etter den tillyste pressekonferansen på Herøya – vil industrimeldingen bli lagt fram i statsråd og innholdet i sin helhet bli kjent for allmennheten.

– Opposisjonen vil i den offentlige debatten etter presentasjonen være helt prisgitt regjeringens utvalg av informasjon. Senterpartiet krever at regjeringen stopper pressekonferansen, sier leder Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen på Stortinget til VG.

Fikk ikke støtte

Kravet fra Pollestad ble diskutert under møtet i Stortingets presidentskap torsdag formiddag. Der ble brevet "tatt til orientering", som det heter. Fra Stortingets side å forsøke å stanse regjeringens pressekonferanse, kom ikke på tale.

– Det er to forskjellige statsmakter, dette. Hvordan regjeringen velger å publisere sine saker, må regjeringen selv bestemme, sier Nybakk.

Hun tilføyer at det i en tidligere periode gikk brev fra presidentskapet til regjeringen hvor det ble anmodet om at stortingsrepresentanter så langt som det er mulig må få innsyn i regjeringsdokumenter de skal behandle, før de blir offentliggjort på annet vis.

– Enhver regjering – uavhengig av politisk farge – bør skjerpe seg, slik at stortingsrepresentantene så langt det er mulig, får tilgang til dokumentene de trenger så tidlig som mulig, sier hun.

Skjer ofte

Nybakk sier lekkasjer fra regjeringen i forbindelse med løpende saker skjer ofte og ikke er noe som bare er forbundet med dagens regjering.

– Stortinget kan ikke hindre regjeringen i å reklamere for sakene de jobber med. Men man kunne jo tenke seg at regjeringen hadde statsråd en gang til i uka, framfor at alt kommer samtidig på fredager, sier hun.

LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen mener regjeringens håndtering av industrimeldingen er del av en uheldig praksis som er innført.

– Statsråden legger fram godbitene i en pressekonferanse dagen før meldingen går i statsråd. Da får regjeringen oppmerksomhet om alt det den er fornøyd med, og unngår kritikk for det meldingen mangler. Det er uryddig, sier han til NTB.

