Skredfare stenger E8 til fredag ettermiddag

Klokken 10.27 fikk Troms politidistrikt melding om at det hadde gått et skred over E8 i Lavangsdalen, snaut 30 minutter fra Tromsø sentrum.

Skredet er 200 meter langt og 2 meter dypt. En personbil, en minibuss og en trailer ble tatt av skredet. Det satt fire personer i minibussen og en person i hver av de andre kjøretøyene. Det var en av sjåførene som meldte fra om skredet, og rundt en time senere var alle seks reddet ut av bilene.

Skredvoll dempet raset

En av dem som ble tatt av skredet, var Odd-Ivar Chruickshank (57). Han forteller VG om en skremmende opplevelse da snømassene dekket bilen hans.

– Jeg dekket ansiktet. Hele bilen ristet. Jeg fryktet at snøen ville knuse bilruten på passasjersiden. Heldigvis skjedde ikke det, sier han.

Ifølge Statens vegvesen ville konsekvensene sannsynligvis blitt langt større uten skredvollen ved veien.

– Det meste av skredet ble stoppet mot skredvollen. Snøen som kom over bilene, var såkalt «sprut» fra skredet, sier Knut Øvervoll, som er seksjonsleder i Statens vegvesen i Troms.

Veien stengt

På grunn av fortsatt stor skredfare er Lavangsdalen evakuert og sperret for trafikk. Et helikopter med en geolog måtte vente i timevis på god nok sikt til å reise inn i dalen, men der var sikten var for dårlig til at de kunne sikre mot flere skred.

Knut Øvrevoll sier til NRK at de må skyte ned snøskavler før dalen er trygg. Deretter må veien ryddes. E8 mellom Tromsø og Nordkjosbotn vil dermed kunne åpne tidligst fredag ettermiddag. Omkjøring går via fylkesvei 294, men større kjøretøyer kan ikke bruke veien.

Ifølge varsom.no er det betydelig snøskredfare i hele Troms, faregrad 3 på en skala som går til 5, etter at det har falt store snømengder i Troms den siste uken.

Det har også gått skred over Ofotbanen, som forsinker posten til Tromsø fordi den må kjøres fra Kiruna, skriver Nordlys. Seks personer er evakuert fra skredutsatte boliger i Breivikeidet.