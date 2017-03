Skatteetaten frykter 40 milliarder kroner er lurt unna

– Våre foreløpige analyser viser at omfanget av unndragelser som følge av skatte- og avgiftsrelatert a-krim kan ha vært på rundt 40 milliarder kroner fra 2011 til 2015, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Skatteetaten avdekket 300 millioner kroner i unndragelser innen arbeidslivskriminalitet i 2016.

– Omfanget viser at det fremdeles er nødvendig å arbeide målrettet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi må arbeide med både forebygging og kontroll, sier Holte. Fra 2015 til 2016 nesten doblet etaten antall årsverk som jobber for å bekjempe den typen kriminalitet.

Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har den siste tida styrket innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, skriver NRK.

De siste årene har mye av innsatsen blitt rettet mot deler av bygg- og anleggsbransjen. Holte sier sannsynligheten for lovbrudd går ned der det settes inn mest ressurser.

– Den offensiviteten vi nå ser fra skattemyndighetene kommer fordi vi har tatt dette på alvor, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Det skal være enkelt å drive lovlig i Norge, men det skal bli mye vanskeligere å snike seg unna, fortsetter Jensen.

