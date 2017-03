Seks evakuert i Troms på grunn av skredfare

Klokken 17.20 kunne Troms politidistrikt bekrefte at alle beboerne i det skredutsatte området var hentet.

Avisen Nordlys skriver at de seks beboerne er evakuert med helikopter fra Forsvaret og innkvartert i Tromsø.

– Vi legger til rette for de evakuerte her i Tromsø og har fått bekreftet at de har rom på hotell, sier informasjonssjef i kommunen, Pål Jakobsen.

Fylkesvei 91 mellom Breivikeidet og Hov er stengt på grunn av fare for skred og vil ikke åpne før tidligst fredag. Ifølge varsom.no er det betydelig snøskredfare fra Svartisen i Nordland til Vest-Finnmark både torsdag og fredag.

Tidligere torsdag gikk et snøskred gikk over E8 i Lavangsdalen i Troms. Seks personer ble sittende fast i tre kjøretøy, men ble reddet ut uskadd. Hele dalen er evakuert på grunn av skredfare.

(©NTB)