Rivertonprisen til Torkil Damhaug igjen

– Denne prisen betyr veldig mye for meg. Å få Rivertonprisen er stort, men å få den andre gang er enda større. Det betyr at juryen mener jeg har utviklet meg, sier en strålende glad Damhaug i en kommentar til NTB.

– Det kjennes som en stor lettelse, en veldig stor anerkjennelse, legger han til.

Damhaug ble hedret med Rivertonprisen også i 2011, da for romanen "Ildmannen".

Knallsterke kandidater

Torkil Damhaug er utdannet lege. Han debuterte med "Flykt, måne" i 1996 og har siden gitt ut flere romaner.

Rivertonprisen tildeles årets beste norske kriminallitterære verk. Årets pris ble kunngjort torsdag. Prisvinneren mener listen inneholder flere knallsterke bøker.

De nominerte denne gang var, i tillegg til Damhaug, Karin Fossum for "Hviskeren", Unni Lindell for "Jeg vet hvor du bor", Chris Tvedt for "Den som forvolder en annens død", og Bjørn Olav Nordahl for "Dødvinkel".

Skarp miljøtegning

– En femte årstid er en kriminalroman med spennende intrige, tydelig og skarp miljøtegning, og en fremstillingsmåte som setter det meste av dagens norske krimlitteratur i skyggen, sier juryens leder, Hans H. Skei.

Juryen beskriver en "En femte årstid" som en kriminalroman med ekstreme kriminallitterære egenskaper.

– En femte årstid viser hvordan fortidshendelser tolkes og oppleves forskjellig, med uhyrlige konsekvenser for unge mennesker som ikke forstår hvilke krefter de utløser, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Det er en kriminalroman som meget vel kunne ha vært en sterk «vanlig» roman om ungdoms oppvekst og farligheter, om skiftende og vanskelige samlivsformer, om løgn og forstillelse og bedrag, om galskap i høyeste potens, om maktkamp og urett og overgrep på mange nivåer, om hevn utporsjonert over lang tid, skriver juryen.

