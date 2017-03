Regjeringen vil ha en grønnere og smartere industri

Norsk industri må bli grønnere, smartere og mer nyskapende, slo statsminister Erna Solberg (H), fast da hun og næringsminister Monica Mæland (H) la fram hovedpunktene i regjeringens nye industrimelding i Herøya industripark i Porsgrunn torsdag.

Økt globalisering, en galopperende teknologiutvikling og økte krav til lave klimautslipp har satt industrien under press. Men statsministeren mener norsk industri ligger svært godt an til å takle overgangen.

– Det er store muligheter for norsk industri når digitalisering og teknologiutvikling blir stadig viktigere konkurransefortrinn i den globale konkurransen. Med ny teknologi og mer bruk av automatisering kan arbeidsplasser som tidligere var flagget ut, flyttet tilbake til Norge, påpeker Solberg til NTB.

Forutsetningen er imidlertid at industrien klarer å få ned utslippene, skape kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet, og også flere bedrifter, uttalte Solberg.

Sp ville stanse pressekonferanse

Industrimeldingen, som først blir offentliggjort i sin helhet etter statsråd fredag, inneholder rundt 60 tiltak.

Både Senterpartiet og LO reagerte sterkt på at deler av meldingen ble presentert dagen før Stortinget får den, og Sp forsøkte å få pressekonferansen stanset uten å lykkes. De mener strategien brukes som et grep for å kunne vise fram bare "solsiden" av meldingen.

Solberg avfeier kritikken.

– Dette er ikke uvanlig og ble også gjort av den rødgrønne regjeringen. Vi gjør dette fordi det nå kommer så mange saker og meldinger at vi rett og slett ikke har nok dager å legge fram alle på etter statsråd, sier Solberg til NTB.

Lettere å få lån for små

Blant tiltakene i meldingen er en egen strategi for grønn konkurransekraft, som skal legges fram sammen med statsbudsjettet til høsten. I meldingen lanseres initiativet Prosess 21, der prosessindustrien og myndighetene skal jobbe sammen for å få ned utslipp i prosessindustrien. Kraftkrevende industri skal også fortsatt få C02-kompensasjon etter 2020.

For å stimulere til flere bedrifter og mer innovasjon, vil regjeringen gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få lån, og varsler nye skatteinsentiver for investeringer i oppstartselskap, samt en ny garantiordning for industriinvesteringer. Regjeringen setter også av 50 millioner kroner til et felles testsenter for bedrifter av alle størrelser.

Regjeringen vil også styrke programmer som hjelper norske bedrifter til å konkurrere i utlandet, og som gjør det mer attraktivt for utenlandske bedrifter å investere i Norge.

Regjeringen vi også sette i gang en ny strategi for økt digitalisering av næringslivet, på tvers av bransjer og næringer.

– Lite konkret

Arbeiderpartiet kritiserer meldingen for å være lite forpliktende, mens LO kaller innholdet "litt slapt og lite konkret".

-Det mest interessante er kanskje det de ikke snakker om, som CSS eller NOx-fondet. De sa ingen ting om Fornybar AS eller eierskap. De sa ingenting om hvilke bransjer som er viktige, sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar.

Miljøorganisasjonen Zero roser regjeringen for ønsket om å trekke norsk industri i en grønn retning, men sier det er uklart hvilken utslippseffekt tiltakene vil ha.

