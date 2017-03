Hauglie med tiltak mot vold på jobben

7,5 prosent av norske arbeidstakerne, om lag 200.000 yrkesaktive, blir hvert år utsatt for vold eller trusler om vold på arbeidsplassen, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Altfor mange blir jevnlig slått, sparket, klort og bitt på arbeidsplassen sin. Noen blir sykmeldte, og vi har også sett tilfeller der de som rammes har endt som uføre. Nå har vi endret regelverket, slik at arbeidstakerne får større beskyttelse, sier hun.

De nye reglene stiller blant annet krav til arbeidsgiverne om kartlegging av risiko, opplæring og informasjon til ansatte og tillitsvalgte og krav om å følge opp ansatte som blir utsatt for vold og trusler.

– Å være trygg på jobben er selvfølgelig helt avgjørende, både for trivselen og for å kunne gjøre en best mulig jobb, sier Hauglie.

Sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger er særlig utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen. Også sykepleiere, vektere og polititjenestemenn rammes i større grad enn andre yrkesgrupper.

Mer enn dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer at de blir utsatt for vold og trusler, og kvinner under 25 år rapporterer oftest om dette. En mulig årsak til at kvinner er overrepresenterte i statistikken, er at det er flere kvinner enn menn som arbeider i bransjer der arbeidstakerne er utsatt for vold og trusler.

