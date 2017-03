Frimerkesvindlere dømt til fengsel

En mann fra Drammen vasket frimerkene av konvolutter sendt til et forlag, tørket dem, og solgte dem videre på internett, skriver Drammens Tidende.

Drammen tingrett slår fast at det er ulovlig å gjenbruke frimerker som allerede har blitt brukt som porto – til tross for at de ikke er stemplet.

En medtiltalt fra Sande kjøpte og videresolgte frimerkene. Sammen er de dømt til å betale Posten 256.000 kroner i erstatning. Drammenseren er dømt til fengsel i seks måneder, mens Sande-mannen er dømt til 120 dager i fengsel. Begge har anket dommen fordi det ikke er bevist at frimerkene ble gjenbrukt.

Drammenseren har også solgt frimerker til en kvinne som skulle bruke dem i nettbutikken sin. De to må betale 135.000 i erstatning til Posten, skriver Drammens Tidende.

